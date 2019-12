Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Главный герой игры Star Wars: Knights of the Old Republic Дарт Реван официально признан частью кинематографической вселенной «Звёздных войн». Об этом 24 декабря сообщил портал Plugged In.

В визуальном словаре девятого эпизода «Звёздных войн» есть упоминание «Легиона Ревана» — ордена штурмовиков, названного в честь «древнего Лорда ситхов». Однако ранее компания Disney заявляла, что события игр Star Wars: Knights of the Old Republic не являются частью официального канона.

В Knights of the Old Republic игроки управляют путешественником, оказавшемся в центре конфликта между джедаями и ситхами. К концу игры выясняется, что протагонист на самом деле является Дартом Реваном — могущественным ситхом и одним из главных антагонистов истории.

