Волгоград, , 17:52 — REGNUM Церемонию вручения служебного автотранспорта сотрудникам подразделений регионального ГИБДД провели 25 декабря в Волгограде. 70 новых автомобилей заступят на обслуживание федеральных трасс региона, а также будут использованы в крупных муниципалитетах, сообщает пресс-служба УМВД области.

Автомобили вручали инспекторам на нижней террасе набережной имени 62-й Армии в Волгограде. Полицейские получили 70 машин марок УАЗ «Патриот» и «Шкода Октавиа». Служебный транспорт, оборудованный по последнему слову техники, будет использован для обслуживания федеральных трасс региона, в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Михайловке, а также подразделениями Госавтоинспекции сельских районов области.

«Уверен, что пополнение автопарка волгоградской госавтоинспекции позволит оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки и контролировать безопасность дорожного движения», — отметил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Автомашины закуплены в МВД России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».