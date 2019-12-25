Москва, , 17:41 — REGNUM Российские разработчики из студии Steel Balalaika запустили кампанию по сбору средств на создание стратегической игры Broken Arrow. Об этом авторы проекта рассказали на краудфандинговом сервисе Boomstarter 25 декабря.

По словам разработчиков, Broken Arrow — это варгейм (военная игра), в котором игроки смогут управлять современными армиями и участвовать в крупномасштабных военных конфликтах. Авторы проекта планируют собрать 1,5 млн рублей на разработку игры за 54 дня.

За первый день кампании разработчикам удалось собрать 16,5 тыс. рублей. У проекта уже 30 спонсоров.

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