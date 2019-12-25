Москва, , 17:40 — REGNUM Число пользователей российского сегмента интернета растёт и достигло 96 млн человек. Об этом сообщил 25 декабря вице-премьер Максим Акимов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам

При этом, по словам вице-премьера, абсолютное большинство пользователей Рунета (85 млн) используют мобильные устройства.

«Проникновение мобильной связи в России превысило 90%. Сегодня по количеству пользователей смартфонов наша страна занимает пятое место в мире», — отметил Акимов.

Напомним, ранее на неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интернетом все населённые пункты страны, в которых проживают по меньшей 100 человек. По словам главы государства, соответствующее поручение уже было дано, подготовлен соответствующий проект закона.

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