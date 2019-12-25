Москва, , 18:14 — REGNUM Три года назад погибла глава фонда «Справедливая помощь», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.

Елизавета Глинка, которую гораздо чаще называют и знают как Доктора Лизу, окончила Второй Медицинский институт имени Пирогова по специальности «детский реаниматолог-анестезиолог». Вторая её специальность была «паллиативная медицина».

Всю свою сознательную жизнь Доктор Лиза посвятила помощи обездоленным, тяжелобольным, умирающим и брошенным людям. Она принимала участие в организации работы и помощи хосписам, входила в совет Фонда содействия реабилитации людей с проблемами слуха «Страна глухих». Она была куратором работы медико-социальных учреждений паллиативной помощи неизлечимым больным в России и в других странах мира.

Неоценимую помощь Доктор Лиза оказывала людям, в особенности, детям, попавшим в зону военного конфликта на Добассе. Своими действиями Елизавета Глинка помогла спасти не одну детскую жизнь. С гуманитарными миссиями Глинка не единожды посетила Сирию, доставляя и организовывая медицинскую помощь населению в горячей точке. Доктор Лиза за свою общественную деятельность была награждена орденами и медалями, в том числе Орденом Дружбы и медалью «За чистоту помыслов и благородство дел».

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 Министерства обороны России. Она сопровождала гуманитарный груз лекарств для госпиталя в сирийском городе Латакии. Самолёт, на борту которого было 92 человека, потерпел крушение в акватории Чёрного моря недалеко от города Сочи. На борту самолёта были артисты ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, военнослужащие, журналисты, правозащитники и экипаж самолёта. Авиаборт совершал гуманитарный рейс в Сирию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе в 2020 году художественной киноленты «Доктор Лиза», посвящённой жизни и судьбе Елизаветы Глинки.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинолента про Доктора Лизу выйдет в прокат осенью 2020 года