Белгород, , 17:39 — REGNUM Одним из лидеров среди субъектов РФ в части реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда назвал Белгородскую область председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 25 декабря он с генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным посетили Белгород с рабочим визитом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Стороны обсудили вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории региона. Сергей Степашин отметил, что план 2019 года по переселению граждан выполнен в регионе в полном объёме, и предложил рассмотреть возможность выполнения дальнейших планов программы ускоренными темпами.

«Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в регионе была завершена успешно. В рамках новой программы Белгородской области необходимо переселить порядка трёх тысяч граждан из аварийных домов площадью более 56,21 тысяч кв. м. Но в настоящее время количество граждан, которые нуждаются в переселении, увеличилось до пяти тысяч человек. Такая ситуация наблюдается во многих субъектах РФ. Необходимо выработать предложения для того, чтобы расселить всё аварийное жильё», — сказал Сергей Степашин.

По словам генерального директора Фонда ЖКХ Белгородская область — лидер по количеству проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В Белгородской области действует одна из лучших систем капремонта в России. За год граждане вносят порядка 1,7 млрд рублей, из которых на проведение ремонтных работ расходуется около 1,3 млрд рублей. Кроме того, в городе Белгороде есть многоквартирный дом, в котором проведён капремонт с применением современных энергоэффективных технологий. Хочу напомнить, что каждый дом может получить до пяти млн рублей на проведение таких видов работ», — пояснил Константин Цицин.

Напомним, на реализацию этапа 2020 — 2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилья регион получит 190,11 млн рублей.

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