Белгород, 25 декабря 2019, 17:39 — REGNUM Одним из лидеров среди субъектов РФ в части реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда назвал Белгородскую область председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 25 декабря он с генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным посетили Белгород с рабочим визитом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Стороны обсудили вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории региона. Сергей Степашин отметил, что план 2019 года по переселению граждан выполнен в регионе в полном объёме, и предложил рассмотреть возможность выполнения дальнейших планов программы ускоренными темпами.
По словам генерального директора Фонда ЖКХ Белгородская область — лидер по количеству проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Напомним, на реализацию этапа 2020 — 2021 годов программы переселения граждан из аварийного жилья регион получит 190,11 млн рублей.
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