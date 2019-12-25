Брянск, , 17:22 — REGNUM С 25 декабря запущено движение фирменного поезда «Иван Паристый», сформированного из двухэтажных вагонов по маршруту Брянск — Москва. Одним из первых пассажиров состава стал губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент .

Глава региона уехал в рабочую командировку в Москву. Поезд будет следовать по маршруту ежедневно и круглогодично. Время следования в пути составит четыре часа.

«Завтра принимаю участие в заседании Госсовета под председательством президента России. Еду в командировку из Брянска в Москву на двухэтажном поезде. Комфортно, удобно, безопасно, быстро!», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В поезде есть вагоны СВ и с местами для сидения, с 26 декабря 2019 года по 31 января 2020 года в составы также будут включаться купейные вагоны. Для пассажиров работает вагон-ресторан.