Липецк, , 17:07 — REGNUM Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области. Центр создан в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из бюджета области на реализацию проекта выделили почти 79 млн рублей. Центр посетил глава администрации региона Игорь Артамонов.

В помещении, выделенном под центр, провели реконструкцию, закупили новое оборудование: два эндовидеоколоноскопических комплекса, новый рентгеновский комплекс, флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, видеобронхоскоп. Здесь предусмотрен диагностический блок и дневной стационар для проведения химиотерапии. В здании бывшей прачечной установили современный компьютерный томограф, с помощью которого могут обследоваться люди весом до 205 килограммов. Стол томографа многофункциональный, может опускаться, двигаться, что очень удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения более качественных томографических исследований закуплен автоматический инъектор, который самостоятельно с определённой скоростью вводит пациенту контрастное вещество. В центре смогут проходить лечение диспансерные больные, а также обследование жители прикреплённых участков, всего более 200 тыс. человек.

«Онкологическая помощь — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». И мы и дальше будем выделять региональные средства на развитие этого направления. Но сами жители должны понимать, что главное — это обратиться к врачам на ранней стадии, когда болезнь ещё не запущена и излечима», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Отметим, что сеть центров амбулаторной онкологической помощи в регионе создаётся по инициативе Игоря Артамонова, чтобы, с одной стороны, снизить нагрузку на областной диспансер, а с другой стороны повысить доступность онкологической помощи, способствовать ранней диагностике заболеваний. До 2024 года на территории Липецкой области планируют открыть ещё пять подобных центров.