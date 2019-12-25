Брянск, 25 декабря 2019, 17:05 — REGNUM Поликлинику на 150 посещений в смену открыли в селе Супонево Брянского района 25 декабря. Из областного бюджета на строительство объекта было выделено более 150 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая поликлиника — это современное трёхэтажное здание с лестницами и лифтами, обустроенное по новым требованиями санитарно-противоэпидемических норм, с разделением потоков здоровых и больных пациентов, безбарьерной средой для инвалидов. На территории оборудованы авто‑ и велопарковки. Символический ключ от здания вручил главному врачу Брянской межрайонной больницы Николаю Ромащенко губернатор Александр Богомаз.
Строительство поликлиники планировали начать ещё в 2012 году. В 2013 году был заложен фундамент, но объект «заморозили» из-за отсутствия денег. Возобновили работы только в 2018 году.