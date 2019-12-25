Брянск, , 17:05 — REGNUM Поликлинику на 150 посещений в смену открыли в селе Супонево Брянского района 25 декабря. Из областного бюджета на строительство объекта было выделено более 150 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новая поликлиника — это современное трёхэтажное здание с лестницами и лифтами, обустроенное по новым требованиями санитарно-противоэпидемических норм, с разделением потоков здоровых и больных пациентов, безбарьерной средой для инвалидов. На территории оборудованы авто‑ и велопарковки. Символический ключ от здания вручил главному врачу Брянской межрайонной больницы Николаю Ромащенко губернатор Александр Богомаз.

«Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным, знаковым событием — открытием поликлиники на 150 посещений, которую уже давно ждали не только жители села Супонево, но и прилегающих территорий к городу Брянску. Новая поликлиника позволит сегодня жителям получать достойное медицинское обслуживание, созданы хорошие условия для работы врачей», — отметил глава региона.

Строительство поликлиники планировали начать ещё в 2012 году. В 2013 году был заложен фундамент, но объект «заморозили» из-за отсутствия денег. Возобновили работы только в 2018 году.