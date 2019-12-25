Ульяновск, , 16:52 — REGNUM В Ульяновске ввели запрет на использование пиротехнических изделий в помещениях. Соответствующее решение принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте администрации города.

Данная мера вводится в целях безопасности и будет действовать до 8 января.

«Запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и сооружениях при проведении праздников и массовых мероприятий», — говорят в мэрии.

В мэрии напоминают, что пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, что гарантирует их качество и безопасность. И подчёркивают, что «нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей».

Кроме того, в новогодние каникулы пройдут жилищные рейды с участием пожарных, чиновников, специалистов жилищных организаций и социальных служб. В первую очередь это коснётся многодетных семей, одиноких пожилых граждан, инвалидов и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

С 25 декабря в Ульяновске введён режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии новогодних и рождественских праздников усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Проверяется готовность к зимним каникулам. Напомним, при проведении массовых мероприятий запрещено использовать дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к возгоранию.