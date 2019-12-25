Севастополь, 25 декабря 2019, 16:49 — REGNUM Путешествие железной дорогой в Крым — это очень романтично. Об этом 25 декабря заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая приехала в Севастополь на поезде из Санкт-Петербурга, сев в него в Симферополе.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия». Вечером 24 декабря с Казанского вокзала Москвы в Крым направился поезд «Таврия», который должен прибыть на полуостров 26 декабря, в четверг, в 08:50.
По данным оператора поездов «Гранд Сервис Экспресс», на него приобрели 973 билета.
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