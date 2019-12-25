Севастополь, , 16:49 — REGNUM Путешествие железной дорогой в Крым — это очень романтично. Об этом 25 декабря заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая приехала в Севастополь на поезде из Санкт-Петербурга, сев в него в Симферополе.

«Я проехала на поезде полтора часа, но и этого хватило, чтобы получить незабываемые впечатления. Эмоции переполняют. Прежде всего, это чувство гордости за свою страну и чувство благодарности тем тысячам строителей, которые на протяжении четырёх лет своими натруженными руками строили изо дня в день круглые сутки этот мост», — отметила Догузова, призвав туристов ехать в Крым железной дорогой.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия». Вечером 24 декабря с Казанского вокзала Москвы в Крым направился поезд «Таврия», который должен прибыть на полуостров 26 декабря, в четверг, в 08:50.

По данным оператора поездов «Гранд Сервис Экспресс», на него приобрели 973 билета.

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