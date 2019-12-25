Москва, , 16:46 — REGNUM Освоение ресурсов по национальным проектам в России оставляет желать лучшего. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Негибкость, иногда и косность этого механизма. На проекты выделяются беспрецедентные суммы. Только из федерального бюджета в этом году — 1 трлн 750 млрд рублей. Однако коллеги из министерств и, да, из регионов говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные», — заявил Путин.

«Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года. И даже с введением электронного бюджета эти проблемы никуда не ушли», — подчеркнул он.

Например, на конец ноября 2019 года кассовое исполнение нацпроектов составило 74,8%. При этом одно из таких ключевых направлений, как цифровая экономика, имеет 27,3%, а по экологии — 39,8%.

«Маховик раскручивается, но нам нужно чтобы ритмичнее вся система работала в течение года. Нужно отладить этот механизм», — указал президент.