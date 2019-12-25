Москва, , 16:43 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 19 087 транспортных средств из-за возможных проблем с детскими сиденьями. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили моделей BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), реализованные в период с сентября 2017 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья становится невозможным.

На отзываемых автомобилях будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.