Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калужской области по итогам 2019 года благоустроено 111 общественных и 215 дворовых территорий. Более 100 тысяч человек из 57 муниципальных образований вовлечено в реализацию мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды». Кассовое исполнение программы — 100%, сообщили 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году на территории области муниципальные образования вели работы по благоустройству в сотрудничестве с центром компетенций по вопросам городской среды «ТОЛК». Специалисты центра оказывали содействие муниципалитетам в подготовке дизайн-проектов комплексного благоустройства территорий, а также проектов для участия во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В настоящее время центр выступает куратором 16 городов региона для участия в данном конкурсе. По итогам конкурса на лучшее новогоднее оформление 2019/20 годов благоустроенных в рамках проекта территорий первое место отдано городу Сухиничи, второе — Медыни, третье — Боровску и Кирову.

В 2020 году в регионе также планируется участие всех муниципальных образований, имеющих численность свыше тысячи человек. Финансирование за счет федерального бюджета на 2020 год составит 271,5 млн рублей. Проектом областного бюджета предусмотрено 140,3 млн рублей, в том числе софинансирование — 2,5 млн рублей, дополнительные средства — 137,8 млн рублей.

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