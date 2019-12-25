Архангельск, , 16:34 — REGNUM 2020 год станет для сферы среднего образования Архангельской области рекордным по масштабам строительства — в регионе начнут возводить пять новых школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минобразовании.

Самый большой фронт работ в рамках реализации национального проекта «Образование» развернется в архангельском округе Майская горка. В итоге здесь появится школа, рассчитанная на 1600 детей.

«Также правительством Архангельской области предусмотрено софинансирование работ по возведению новых школ в поселке Шалакуша Няндомского района, селе Ильинско-Подомское Вилегодского района и пристройки к зданию существующей школы в поселке Приводино Котласского района», — рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В селе Яренск Ленского района начнется строительство начальной школы на 320 мест.

Только за счет введения в строй этих образовательных объектов будет дополнительно создано свыше 2600 мест для школьников Архангельской области.

Добавим, что строительство новых школ частично снимет проблему переполненности классов, особенно актуальную для центральных городов. Вместе с тем, появление новых школ может обострить кадровую проблему в системе образования — к началу текущего учебного года региону требовалось 249 учителей.