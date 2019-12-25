Архангельск, 25 декабря 2019, 16:34 — REGNUM 2020 год станет для сферы среднего образования Архангельской области рекордным по масштабам строительства — в регионе начнут возводить пять новых школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минобразовании.
Самый большой фронт работ в рамках реализации национального проекта «Образование» развернется в архангельском округе Майская горка. В итоге здесь появится школа, рассчитанная на 1600 детей.
В селе Яренск Ленского района начнется строительство начальной школы на 320 мест.
Только за счет введения в строй этих образовательных объектов будет дополнительно создано свыше 2600 мест для школьников Архангельской области.
Добавим, что строительство новых школ частично снимет проблему переполненности классов, особенно актуальную для центральных городов. Вместе с тем, появление новых школ может обострить кадровую проблему в системе образования — к началу текущего учебного года региону требовалось 249 учителей.