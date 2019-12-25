Москва, , 16:33 — REGNUM Проектный подход, внедряемый в настоящее время в государственном управлении в России, ставит новые вызовы перед бюрократией, не привыкшей к работе в таком режиме. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сбои в перенастройке системы государственного управления. Мы впервые повсеместно в масштабах страны меняем работу органов власти. Внедряем проектный подход, в основе которого — достижение конкретных целей и результатов», — заявил Путин.

Под эти цели сформулированы задачи и мероприятия. Однако к такому новому режиму работы привыкли не все, отметил президент.

«Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы ещё раз повторить: мы не будем этого делать. Потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только раз это сделать и всё это вниз поедет», — указал президент.

При этом любые попытки «подогнать показатели», как «частенько мы работали» — вредно и недопустимо, указал он.