Волгоград, , 16:35 — REGNUM Бывший полицейский осуждён за мошенничество в сфере автострахования в Волгограде, сообщили 25 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. Его признали виновным в семи эпизодах преступлений, по которым он незаконно получил более пяти миллионов рублей.

Установлено, что в 2016 году полицейский организовал преступную группу для инсценировки дорожно-транспортных происшествий и последующего получения выплат за них. До ноября 2017 года сообщники в результате предоставления фиктивных документов о ДТП незаконно получили страховые выплаты на общую сумму более пяти миллионов рублей. Преступника разоблачили коллеги из службы собственной безопасности и регионального УФСБ.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей. Его лишили звания «майор полиции» и запретили два года занимать правоохранительные должности. Приговор в законную силу ещё не вступил.