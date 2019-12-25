Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал задачу мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому найти помещение для нового хосписа. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Куйвашев напомнил, что 25 декабря отмечается как день памяти правозащитницы Доктора Лизы (Елизаветы Глинки), при участии которой создавалось отделение паллиативной помощи в центральной городской больнице №2.

«Дал поручение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому найти здание, где бы мы смогли открыть еще одно отделение паллиативной помощи», — написал глава региона.

Также в 2020 году к действующему отделению добавят 30 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделение паллиативной помощи ЦГБ №2 было названо именем Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Глава фонда «Справедливая помощь» погибла в катастрофе Ту-154 над Черным морем.

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