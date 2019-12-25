Москва, , 16:25 — REGNUM У большинства граждан России пока что нет ощущения, что происходящие перемены в стране отражаются на их благополучии. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе такими, которыми мы с вами не можем не доверять — это в том числе ФСО», — заявил Путин.

Самый главный, ключевой результат, которого предстоит добиться — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, указал президент.