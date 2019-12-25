Ашхабад, , 16:23 — REGNUM Руководство города Дашогуз, расположенного на северо-востоке Туркмении, запретили местным ресторанам, кафе и дискотекам работать в новогодние праздничные дни, передает «Turkmen.news».

Владельцам развлекательных заведений приказано закрыть их в 18:00 по местному времени 29 декабря, а открыть — не ранее 2 января 2020 года. Нарушителей обещают «привлечь к ответственности согласно действующему законодательству».

Городские власти объясняют такие ограничения необходимостью «обеспечения порядка, спокойствия и безопасности в общественных местах, а также предотвращения нарушений дисциплины».

При этом авторы распоряжения ссылаются на «требования президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по совершенствованию качества обслуживания народа».

По мнению местных предпринимателей, власти Дашогуза ввели ограничения на работу ресторанов, кафе, дискотек и других развлекательных заведений из желания перестраховываются, поскольку опасаются взысканий со стороны руководства страны.