Рязань, , 16:20 — REGNUM Суд рассмотрит дело об убийстве, совершённом с особой жестокостью в 2005 году в городе Касимов Рязанской области, сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Молодой человек 75 раз ударил ножом девушку, отказавшую ему в личной встрече. На поиски подозреваемого потребовалось 14 лет.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2005 года после обнаружения во дворе одного из частных домов тела 18-летней девушки с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что вечером 23 декабря молодёжная компания распивала спиртные напитки. Подозреваемый, на тот момент несовершеннолетний, проявлял знаки внимания одной из девушек и вызвался проводить её. Возле дома он настойчиво предложил ей продолжить вечер наедине. После отказа молодой человек достал из кармана нож и нанёс девушке не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем ещё не менее 10 ударов деревянной лопатой. От ранений она скончалась на месте.

Подозреваемого разыскали в 2019 году. Следствие собрало достаточную доказательную базу. Молодому человеку предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.