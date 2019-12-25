Москва, , 16:16 — REGNUM По итогам 2019 года достичь целевых показателей по смертности от ряда заболеваний не удалось. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Некоторые важные показатели не были достигнуты. В первую очередь это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание», — заявил Путин.

В частности, речь идёт о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Так, как мы рассчитывали это сделать, этого сделать не удалось. Вот смотрите: за 10 месяцев текущего года смертность от болезней кровообращения составила 579,9 на 100 тыс. человек. Ожидали 575 за год. Так что близко очень, но всё-таки целевой показатель не достигнут», — отметил президент.

«То же самое по смертности от новообразований. У нас по факту 203,2 на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5. Тоже близко к целевым показателям, но они не достигнуты», — добавил Путин.