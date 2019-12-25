Москва, , 16:12 — REGNUM Национальные проекты уже продемонстрировали свою эффективность на примере расселения аварийного жилья и масштабных ремонтных работ. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«С опережением идёт расселения аварийного жилья. Я об этом уже упоминал недавно публично. В планах на год было расселить чуть более 8 тыс. человек. По факту новое жильё получили около 30 тыс. человек», — заявпил Путин.

Проведены также крупные работы по ремонту инфраструктуры, отметил президент.

«Отремонтировано почти 14 тыс. километров региональных и местных дорог — это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Очищено 24 тыс. километров береговой линии и прилегающих акваторий рек и озёр, включая Волгу, Байкал и другие уникальные наши объекты», — указал он.

«Хочу поблагодарить здесь волонтёров — около миллиона человек, — за активное, непосредственное участие в этой работе», — подчеркнул Путин.

По его словам, эти примеры дают наглядный пример эффективности национальных проектов.

«Конечно, всё это отдельные проекты, но они показывают, что в целом общее направление движения, механизм реализации нацпроектов выбраны верно», — отметил Путин.