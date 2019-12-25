Москва, , 16:05 — REGNUM Запуск национальных проектов повлёк масштабное техническое переоснащение школ, а также формирование системы медицинских профилактических мер. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Свыше 2 тыс. школ в этом году оснащены высокотехнологичным оборудованием для образовательных программ, цифрового и гуманитарного профиля», — заявил Путин.

Начался переход на новую перспективную модель сетевого школьного образования, когда процесс идёт при участии инфраструктуры вузов, предприятий и технопарков, отметил он.

«По всей стране запущены системы профессиональных медицинских осмотров, причём впервые они включают осмотры по онкологическим заболеваниям. В текущем году около 60 млн человек прошли эти профосмотры», — продолжил президент.