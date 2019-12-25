Москва, , 16:01 — REGNUM Законопроект о запрете оборота никотинсодержащих смесей, внесла в Госдуму Дума Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Парламентарии предлагают назвать никпэки «иными видами некурительных табачных изделий».

Вместе с тем ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на «бюрократические закорючки», препятствующие вводу оперативного запрета на подобные вредные для здоровья изделия. В частности, говорила она, некоторые никотинсодержащие смеси не содержат табака, что автоматически выводит их из-под ограничений, предусмотренных законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Напомним, что в 2015 году в России введен запрет на оборот некурительных табачных изделий, в частности, снюса — сосательного табака.