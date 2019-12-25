Москва, , 15:59 — REGNUM Демографические меры, предпринимаемые за последние два года, уже показали наглядный результат. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Результаты, безусловно, есть. Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей», — заявил Путин.

«Реализуется масштабная ясельная программа. Мы вплотную взялись за решение этой важной и чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За два года ввели почти 54 тыс. мест в яслях. А уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит», — подчеркнул он.

По его словам, на 1 декабря 2019 года очередь в ясли составляла 194 тыс. 210 человек. На момент запуска программы, с 1 января 2018 года — было 272 тыс. 255 человек.