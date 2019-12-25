Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Поздравления по случаю 42-й годовщины со дня интронизации Католикосу-Патриарху Илье Второму 25 декабря принёс лично лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта», крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Наша страна счастливая, поскольку у нее есть такой духовный отец», — заявил Иванишвили, поздравляя грузинского православного патриарха.

Бизнесмен также отметил, что Грузия за 42 года, пока Илья Второй возглавлял Грузинскую православную церковь, прошла через множество испытаний. Также он подчеркнул важность содействия церкви и государства, чтобы «повести нашу страну к победе».

Напомним, торжества по случаю годовщины интронизации проходят в кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета. В этом же соборе был возведен на престол Илья Второй в 1977 году.