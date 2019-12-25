Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM В честь отметки в 100 млн проданных копий манги «Атака титанов» японская компания Kodansha заказала огромное граффити с изображением титана на одной из стен Мэдисон-сквер-гарден (США). Об этом 25 декабря сообщает портал Anime News Network.

Художники в своём граффити изобразили титана-колосса, прорывающегося сквозь стену. Отметки в 100 млн проданных копий манга достигла в свой юбилейный год — первый выпуск «Атаки титанов» вышел в 2009 году.

Напомним, «Атака титанов» — это популярная манга и одноимённый аниме-сериал, рассказывающие о постапокалиптическом мире, в котором человечество укрывается от гуманоидных гигантов-людоедов за огромными стенами. Осенью 2020 году выйдет четвертый сезон шоу.

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