Майкоп, , 15:51 — REGNUM Парламент Адыгеи принял два закона, направленные на борьбу с распространением снюса — жевательной табачной смеси — на территории региона. Они ограничивают продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и устанавливают административное наказание за неисполнение этого требования, сообщил 25 декабря глава республики Мурат Кумпилов.

«Побороть зло, опасное для наших детей, мы можем только совместными усилиями — власти, правоохранительных органов, общественности, родителей», — написал Кумпилов на своей странице в Instagram.

Глава Адыгеи также сообщил, что накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МВД России пресечь незаконное распространение табачных смесей в стране. Ряд мер, по его словам, в настоящее время готовит и российский парламент.

Читайте ранее в этом сюжете: Со злом нужно бороться: власти Адыгеи выступили за запрет продажи снюса