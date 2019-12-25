Москва, 25 декабря 2019, 15:49 — REGNUM Законопроект, лимитирующий показ рекламу перед фильмом в кинотеатрах, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов и Вадим Деньгин, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.
Предлагается ограничить длительность показа рекламы в зависимости от возрастной категории демонстрируемого в кинотеатре фильма.
Так, при демонстрации фильмов, допустимых для просмотра лицами, достигшими возраста восемнадцати лет рекламу предлагается ограничить десятью минутами. А, например, при демонстрации фильмов, допустимых для просмотра детьми, не достигшими шестилетнего возраста — пятью минутами.