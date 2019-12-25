Магас, , 15:47 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года в Ингушетии выявлено 32 преступления, связанных с расхищением бюджетных средств. Из них 29 — относятся к категории тяжких и особо тяжких. Такие данные приводит 25 декабря пресс-служба главы республики на основании информации МВД по региону.

По данным фактам возбуждены 25 уголовных дел о хищениях, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а также семь дел коррупционной направленности. Расследование 10 из них завершены — дела направлены в суды для вынесения решений в отношении подозреваемых.

В ходе заседания комиссии по вопросам противодействия коррупции было сказано, что коррупция в республике в основном наблюдается в системе выдачи грантов. Она связана с так называемой системой откатов.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, «борьба с коррупцией бесполезна до тех пор, пока не будет неотвратимости наказания».

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