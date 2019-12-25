Москва, , 15:52 — REGNUM Количество иностранных студентов в России за последние десять лет увеличилось в два раза и составляет 6% от общемирового числа иностранных студентов.

Как сообщают со ссылкой на доклад «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах» «Известия», в 2019 году количество иностранных студентов в России увеличилось до 327,6 тыс. человек.

При этом указывается, что образование РФ больше экспортирует, нежели импортирует, то есть в России учится больше заграничных студентов, нежели наших соотечественников за рубежом. Это ставит Россию на восьмое место в мире по количеству иностранных студентов после США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Германии и Франции. При этом доля иностранных учащихся за последний год выросла на 5,7%, а за десять лет — на 100%.

Кроме этого, подчеркивается, что эксперты считают, что молодых людей из других стран устраивает соотношение цены и качества российского образования. Большая часть обучающихся в РФ граждан это — представители стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) собирается использовать систему распознавания лиц во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для того, чтобы идентифицировать участников экзамена и сделать невозможным подмену личности.