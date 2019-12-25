Москва, , 15:44 — REGNUM Прокуратура потребовала приговорить Рафика Исмаилова — брата бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова — к 18 годам колонии по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело рассматривается 25 декабря в Московском областном суде. Вина подсудимого Исмаилова полностью подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами дела, отметил прокурор.

«Прошу признать виновным подсудимого по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы», — цитирует прокурора ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову было заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, в 2016 году предприниматель организовал убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Над планом преступных действий Исмаилов работал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом. Расправился с жертвами Мехман Керимов.

Убийство произошло 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе. Керимов расстрелял Савкина и Брылева, находясь в салоне автомобиля. С места преступления его увез Рафик Исмаилов, затем братья Исмаиловы помогли Керимову скрыться и спрятать орудие преступления. Сам Исмаилов находится в международном розыске.

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