Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В столице Среднего Урала могут создать ещё один район. Об этом сообщает «КП-Урал».

Как заявила на пресс-конференции спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, отдельной административно-территориальной единицей может стать микрорайон Новокольцовский, где в скором времени построят деревню Универсиады и спортивные объекты к студенческим играм в 2023 году.

Оформлять новый район планируют в 2021 году во время подготовки города к Всемирному саммиту спорта и бизнеса SportAccord.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты заксобрания проголосовали за создание Академического района в Екатеринбурге. Административно-территориальную единицу оформят к 2023 году.

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