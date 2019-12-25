Токио, 25 декабря 2019, 15:37 — REGNUM Американское подразделение компании Nintendo назвало 25 самых скачиваемых в США игр для консоли Nintendo Switch в 2019 году. На первом месте оказался многопользовательский шутер Fortnite, сообщает портал Nintendo Insider 25 декабря.
В первую пятёрку игр также попали: Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft, Cuphead и Untitled Goose Game. Замыкает список (на 25 месте) файтинг Mortal kombat 11.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики Fortnite добавили в игру бесплатный праздничный облик «Вечнозелёный». Для его получения игрокам нужно «открыть» рождественскую ёлку.
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