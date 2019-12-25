Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Петербург испытывает острую нехватку специалистов в медицинской сфере первичного звена, на данный момент в городе в дефиците почти две тысячи специалистов, которые должны были бы работать в районных поликлиниках. Об этом 25 декабря заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, потребность в кадрах испытывают первичные медучреждения. Самая большая потребность во врачах и медсестрах в городских поликлиниках. Нехватка специалистов такова: врач-терапевт участковый — 612 позиций, врач-педиатр участковый — 120 позиций, медицинская сестра участковая — 1065 позиций.

«Чтобы искоренить этот дефицит, в следующем году в наши медицинские колледжи будет принято на 700 человек больше чем в этом, это будет 2,7 тысяч учащихся. Все наши колледжи, которые смогут работать в три смены, перейдут на этот график», — отметил председатель комздрава.

Не хватает и профильных учебных заведений — по словам чиновника, возникла необходимость в новом медицинском колледже, в противном случае Петербург будет всё время в «догоняющих».

"В медицинских вузах отмечено увеличение целевого набора на 10%, а в ординатуру на 80% больше, чем в 2018 году. Мы надеемся, что кадровая проблема утратит свою остроту», — подчеркнул Дмитрий Лисовец.