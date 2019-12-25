Элиста, , 15:32 — REGNUM Процедура распродажи имущества бизнесмена Виктора Батурина, основавшего вместе ссестрой Еленой Батуриной группу «Интеко», продлена на шесть месяцев. Такое решение принял Арбитражный суд Калмыкии, следует из картотеки арбитражных дел.

В 2016 году этот суд признал банкротство из-за долга Батурина в размере 8 млн рублей перед предпринимателем Станиславом Йосильзоном. Тогда была начата распродажа имущества Батурина, процедуру не раз продлевали.

24 декабря продление процедуры запросил финансовый управляющий Эренцен Манжеев, оспаривающий одну из сделок Батурина. С его доводами согласился суд. На 25 июня 2020 года назначен отчёт финансового управляющего.

Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний «Интеко» была создана в 1989 году женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Компания занимается строительством.

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