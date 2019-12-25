Кэри, США, , 15:30 — REGNUM Разработчики из Epic Games добавили в Fortnite бесплатный праздничный облик «Вечнозелёный». Для его получения игроки должны «открыть» ёлку в домике Зимнего фестиваля, сообщает «Игромания» 25 декабря.

https://twitter.com/Lucas7yoshi/status/1209519644421369856

Многие геймеры не обратили на ёлку внимания и пока не получили облик. Напомним, во время проведения Зимнего фестиваля игроки Fortnite каждый день могут открывать по одному бесплатному подарку.

Fortnite — это популярный многопользовательский экшен от компании Epic Games. В нём сто игроков сражаются за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.

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