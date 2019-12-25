Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве выписана из больницы семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А. Из НИИ неотложной детской хирургии ее сегодня, 25 декабря, забрала мать. Сопровождали ребенка уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова и известный врач Леонид Рошаль.

Напомним, ранее 25 декабря сотрудниками медцентра называлось в качестве возможной даты выписки покалеченной девочки, подвергавшейся истязаниям в семье родственников. Как отметили встречавшие девочку журналисты, она жизнерадостно и открыто улыбалась, была подвижна и выглядела совсем здоровой.

Как сообщало ИА REGNUM, история семилетней девочки из Ингушетии, покалеченной в семье родственников ее отца, всколыхнула всю страну в июле 2019 года. Ребенок был доставлен в больницу города Назрани 4 июля с тяжелейшими травмами. На следующий день Аишу переправили в НИИ неотложной детской хирургии в Москве.

Лечение проводили лучшие специалисты страны в течение полугода. Они вылечили многие застарелые травмы девочки, но спасти руку от ампутации им не удалось.

Истязательница ребенка в настоящее время сидит в СИЗО. Ей придется ответить перед судом за свою жестокость.

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