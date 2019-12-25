Махачкала, , 15:28 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Дагестане в отношении бывшего генерального директора завода минеральных вод «Рычал-Су». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе СК по республике.

Установлено, что в 2016 году фигурант дела предоставил в налоговый орган декларации с искаженными данными. Тем самым он скрыл от государства налоги на сумму свыше 170 млн рублей.

Сообщается, что в рамках расследования дела будет изъята и изучена финансовая документация завода и проведена финансово-экономическая экспертиза. Ее результаты определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией. Следствие также намерено принять меры для возмещения причиненного государству ущерба.

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Отметим, что компания «Рычал-Су» была основана в 1929 году и в настоящее время является одним из ведущих российских заводов по производству природной минеральной воды. Находится завод на территории горного села Касумкент.