Москва, , 15:24 — REGNUM Фейерверки озарят небо в новогоднюю ночь над двадцатью московскими парками. Салют начнется 1 января в 01:00, сообщает 25 декабря пресс-служба мэрии.

На протяжении пяти минут ночное небо расцветят красные, синие, золотые, зеленые и серебряные огни. Так, в Таганском парке устроят 7,5 тыс. залпов, это будут золотые пионы, хризантемы, искрящиеся сферы, веера, кометы и цветочные букеты.

В Измайловском парке в небе появятся пионы и пальмовые ветви, а в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», на Красногвардейских прудах, в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово — золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры.

«Кроме того, яркие пиротехнические представления запланированы на 13 площадках по всему городу», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Москве будет работать метрополитен и Московское центральное кольцо. Проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

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