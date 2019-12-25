Пятигорск, Ставропольский край, , 14:57 — REGNUM Пятигорский городской суд вынес приговор участнику международной бандгруппы, поставляющей крупные партии героина из Средней Азии в Россию. Обвиняемый собирался продать наркотики на территории Ставрополья, пишет 25 декабря «Интерфакс-Юг».

По данным следствия, Юсуф Асоев выполнял поручения организаторов наркобизнеса, находящихся за рубежом: хранил и реализовывал героин через «закладки». Сотрудники ФСБ изъяли у него партию наркотиков, которую он собирался продать в Ставропольском крае.

Обвиняемый признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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