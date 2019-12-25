Москва, , 14:43 — REGNUM Новогодняя ночь в Москве будет теплой, заявил 25 декабря заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, на текущей неделе в столице ожидается «предновогодняя погода». Так, температура опустится до — 5 градусов ночью и до — 3 градусов днем.

«К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. Температура будет близка к нулю», — цитирует его агентство «Москва».

Метеоролог добавил, что, если повезет, возможен небольшой минус ночью и небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Москве был зафиксирован рекорд температуры воздуха, превзошедший показатели 140-летней истории наблюдений за погодой. В частности, воздух в российской столице прогрелся до +6,2 по шкале Цельсия. При этом средняя температура декабря превышает норму для этого времени года на 6,5 градуса.

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