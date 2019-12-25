Липецк, 25 декабря 2019, 14:35 — REGNUM В Липецкой области заработала единственная в регионе шишкосушилка. Каждый день туда привозят до трех тонн шишек, которые собирают сотрудники региональных лесхозов. Процесс только с виду простой, на самом деле это целая технология, передает 25 декабря Общественное телевидение России.
Сотрудники Ленинского лесхоза на сбор шишек выходят каждый день. Урожай в этом году неплохой: план в 6000 тонн лесоводы практически выполнили. Работают на сосновых делянках опытные сборщики. Шишку, которая даст много хороших семян, выбирают безошибочно — на глаз.
Главный признак качественной шишки — хорошая раскрываемость. Раскрывают их на специальной шишкосушильной фабрике, в регионе такая одна. Она обслуживает все лесхозы Липецкой области и сейчас работает круглосуточно.
Николай Саблин потомственный сотрудник сушилки. Когда-то здесь работала его мать, а Николай приходил посмотреть на процесс, подышать ароматом сосновой смолы. Сегодня он сам мастер шишкосушения. В сутки сюда привозят по несколько тонн сырья, сушат их на трех стеллажах. Температура на самом верхнем — 30 градусов тепла, на нижнем +60 градусов.
Кроме Николая, здесь работают несколько операторов. Они перегружают шишки с полки на полку, затем отправляют их в барабан, где семена отделяются от чешуи. Ее бесплатно отдают жителям ближайших деревень в качестве топлива для печей. На мешках с семенами операторы танцуют, это обязательный этап технологии.
Очищенные от шелухи семена просеивают через сито и отправляют на склад. Весной сотрудники лесхозов высадят их в питомниках разных районов области. До конца года лесоводы планируют рассушить 35 тонн шишек, получив примерно 350 кг семенного материала.