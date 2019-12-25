Липецк, , 14:35 — REGNUM В Липецкой области заработала единственная в регионе шишкосушилка. Каждый день туда привозят до трех тонн шишек, которые собирают сотрудники региональных лесхозов. Процесс только с виду простой, на самом деле это целая технология, передает 25 декабря Общественное телевидение России.

Сотрудники Ленинского лесхоза на сбор шишек выходят каждый день. Урожай в этом году неплохой: план в 6000 тонн лесоводы практически выполнили. Работают на сосновых делянках опытные сборщики. Шишку, которая даст много хороших семян, выбирают безошибочно — на глаз.

Галина Мязина, лесовод. «Шишка должна быть не менее 5 см по длине, диаметр — не менее 3 см. И должна быть без смолы, вот такая, вызревшая. Ну, примерно вот такая».

Главный признак качественной шишки — хорошая раскрываемость. Раскрывают их на специальной шишкосушильной фабрике, в регионе такая одна. Она обслуживает все лесхозы Липецкой области и сейчас работает круглосуточно.

Николай Саблин потомственный сотрудник сушилки. Когда-то здесь работала его мать, а Николай приходил посмотреть на процесс, подышать ароматом сосновой смолы. Сегодня он сам мастер шишкосушения. В сутки сюда привозят по несколько тонн сырья, сушат их на трех стеллажах. Температура на самом верхнем — 30 градусов тепла, на нижнем +60 градусов.

Николай Саблин, мастер шишкосушения. «На сутки засыпается 1,8 тонны. На каждый стеллаж по 600 кг, каждый этот стеллаж лежит восемь часов. Через каждые восемь часов мы стеллажи опускаем, выгружаем, новые засыпаем».

Кроме Николая, здесь работают несколько операторов. Они перегружают шишки с полки на полку, затем отправляют их в барабан, где семена отделяются от чешуи. Ее бесплатно отдают жителям ближайших деревень в качестве топлива для печей. На мешках с семенами операторы танцуют, это обязательный этап технологии.

Надежда Фролова, оператор шишкосушения. «Мнем эти семена, от клетчатки отделяем, чтобы семечки, ну эти, зерна были, а больше никак нельзя. Только так они могут отделиться, а больше нет».

Очищенные от шелухи семена просеивают через сито и отправляют на склад. Весной сотрудники лесхозов высадят их в питомниках разных районов области. До конца года лесоводы планируют рассушить 35 тонн шишек, получив примерно 350 кг семенного материала.