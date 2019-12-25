Москва, , 14:39 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) собирается использовать систему распознавания лиц во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для того, чтобы идентифицировать участников экзамена и сделать невозможным подмену личности. Об этом 25 декабря рассказал журналистам глава службы Сергей Кравцов.

«В этом году технология распознавания лиц была апробирована в Республике Ингушетия. С учетом результатов мы ее доработаем. Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы», — сказал Кравцов.

При этом он отметил, что также службой будет использоваться анализ поведения действий участников экзамена с помощью нейросети.

«Поведенческий анализ будет использоваться в 2020 году на основе нейронных сетей», — заявил глава Рособрнадзора и уточнил, что вместо нынешних общественных наблюдателей сами нейронные сети будут анализировать видеопоток и давать наблюдателям сигнал о том, если будет происходить что-либо неправильное.

Также он подчеркнул, что эта технология позволит сразу отследить в большом потоке видео такие важные вещи как хождение по классу, разговоры между учениками и т.д.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ будет добиваться включения итальянского языка в программу ЕГЭ в России .