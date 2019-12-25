Красноярск, , 14:35 — REGNUM В Красноярском крае уволилась глава пресс-службы губернатора и правительства Елена Уляшева. Об этом 25 декабря сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Завтра, 26 декабря, Уляшева уже займёт пост генерального директора красноярского регионального телеканала «7 канал».

Журналисты издания отмечают, что Елена Семёновна проработала в администрации более двух лет, которые, по её словам «были сумасшедшими, в хорошем смысле слова и сложными с точки зрения политической ситуации, и плодотворными для меня как руководителя».

Она подчеркнула, что изначально рассматривала госслужбу, как «очередной жизненный этап — неоценимый в профессиональном плане».

Кто заменит Уляшеву на посту начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, ещё не сообщалось.

Напомним, Елена Уляшева, долгое время занимавшая пост главного редактора газеты «МК в Красноярске», в декабре 2017 года была назначена начальником управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

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