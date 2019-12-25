Ставрополь, , 14:55 — REGNUM Власти Ставрополья начали подготовку к реализации проекта по формированию комфортной городской среды в 2020 году. Работы по благоустройству в следующем году пройдут на девяти территориях региона, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе губернатора края.

Изначально предполагалось, что объем финансирования проекта в наступающем году составит 870,7 млн рублей. Однако, как сообщается, по инициативе главы региона на его реализацию дополнительно направлено 700 млн рублей из средств федерального гранта, полученного краем за достижение высоких темпов социально-экономического развития.

Объекты, которые будут благоустроены на эти средства, определят в феврале 2020 года. При этом, губернатор Владимир Владимиров поручил главам территорий ускорить проведение процедур, необходимых для реализации проектов благоустройства. Муниципалитеты-получатели средств, уже должны начать проведение торгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды на Ставрополье потратили свыше 990 млн рублей. На эти деньги благоустроили 34 объекта и 43 дворовые территории.