Джакарта, 25 декабря 2019, 14:27 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Идхам Азис заявил, что празднование сочельника во всех регионах Индонезии прошло «безопасно», сообщает Kompas.
«Жители Индонезии находятся в безопасности», — отметил начальник полиции после посещения католической церкви в Джакарте.
По его словам, безопасность в стране усилена с 23 декабря 2019 года по 2 января 2020 года в связи с празднованиями Рождества и Нового года.
При поддержке военных полиция выставила посты, а офицерам поручила охранять безопасность жителей и быть бдительными.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо посетит мероприятие по случаю празднования Рождества в Богоре 27 декабря.
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