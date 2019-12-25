Джакарта, , 14:27 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Идхам Азис заявил, что празднование сочельника во всех регионах Индонезии прошло «безопасно», сообщает Kompas.

«Жители Индонезии находятся в безопасности», — отметил начальник полиции после посещения католической церкви в Джакарте.

По его словам, безопасность в стране усилена с 23 декабря 2019 года по 2 января 2020 года в связи с празднованиями Рождества и Нового года.

При поддержке военных полиция выставила посты, а офицерам поручила охранять безопасность жителей и быть бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо посетит мероприятие по случаю празднования Рождества в Богоре 27 декабря.

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