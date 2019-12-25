Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM За два первых рабочих дня текущей недели в разных районах Петербурга ликвидировали 12 незаконных ёлочных базаров. Об этом сообщили 25 декабря в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

Ликвидация незаконного ёлочного базара Gov.spb.ru

Официальные ёлочные базары действуют в Северной столице с 20 по 31 декабря. Предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый ими земельный участок. Однако не все коммерсанты готовы следовать закону. В связи с этим сотрудники ККИ вышли в рейды по местам продажи ёлок и новогодней атрибутики.

«За два дня было освобождено 12 земельных участков, которые незаконно использовались под размещение торговых точек по реализации ёлок, елей и еловых веток», — отметили в Смольном.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства»).

Как сообщало ИА REGNUM, на ёлочных базарах и в магазинах Петербурга продаются ёлки на любой вкус, живые и искусственные, от миниатюрных до пятиметровых. Цены вполне доступные.

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