Варшава, , 14:19 — REGNUM Сотрудники таможенно-налоговой службы Польши во время проверки международных почтовых отправлений в Пшемысле (Подкарпатское воеводство) выявили незаконную пересылку трёх черепов медведей. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря счётной палаты в Жешуве Эдиту Хабовскую.

Внимание таможенников привлекло почтовое отправление из России. Согласно декларации отправителя, там был череп медведя стоимостью 120 долларов. В ходе досмотра посылки выяснилось, что там три черепа медведей.

«После проведенных консультаций с координатором по делам CITES, выяснилось, что это череп бурого медведя, подлежащего охране в соответствии с вашингтонской Конвенцией CITES», — говорит пресс-секретарь.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), для ввоза подобных образцов требуется разрешение, которое отправитель не приложил к посылке. Получатель посылки из Малопольского воеводства также не получил такое разрешение.

В соответствии с Конвенцией CITES, подписанной в Вашингтоне в 1973 году, перевозка через границу образцов животных или растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также изделий из них, наказывается лишением свободы до пяти лет, или крупными денежными штрафами. Торговля исчезающими видами возможна только в тех случаях, когда она не наносит вред сохранению их в дикой природе, и только при получении соответствующего разрешения.